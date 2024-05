Lucas Leoncine pede que governo do estado inclua HM na Tabela SUS Paulista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma moção de apelo na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que o governo do estado, por meio da secretaria estadual de Saúde, inclua o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” na Tabela SUS Paulista.

A tabela tem como objetivo aumentar o atendimento na rede pública de saúde e reduzir as filas, por meio do adicional do valor que os hospitais recebem atualmente do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares. “Com a tabela SUS Paulista, o governo de São Paulo faz um complemento aos pagamentos de procedimentos hospitalares e alguns procedimentos ambulatoriais realizados em unidades privadas, com ou sem fins lucrativos, que prestam serviços pelo SUS”, destaca o parlamentar.

No documento, Leoncine aponta que a informação de que o Hospital Municipal não está na lista das unidades hospitalares que serão contempladas com a Tabela SUS Paulista gerou surpresa aos parlamentares. “Este fato prejudica a população americanense no que tange aos benefícios trazidos pelo programa, como por exemplo o aumento da oferta de serviços, acesso facilitado, redução da necessidade de grandes deslocamentos e agilidade no tempo de espera para realização dos procedimentos”, acrescenta.

Leoncine pede na moção que o governo do estado, por meio da secretaria estadual de Saúde, reveja a situação e inclua o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” na Tabela SUS Paulista, visando beneficiar os usuários da rede pública municipal de saúde.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (28). Se aprovada, será encaminhada ao governo do estado, à secretaria estadual de Saúde e à Assembleia Legislativa, para ciência dos deputados estaduais.