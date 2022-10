------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A entrevista de Lula (PT) ao Flow Podcast nesta terça-feira(18), atingiu o pico de 1 milhão de espectadores simultâneos superando a marca atingida por Jair Bolsonaro(PL), em agosto.

Na ocasião, o segundo colocado nas eleições atingiu 573 mil espectadores simultâneos sendo a maior audiência do programa até então.

Por volta das 20h25 desta terça-feira, 1.049.000 assistiam a transmissão ao vivo no canal do Flow no Youtube.