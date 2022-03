------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta quarta-feira (9), aos 76 anos, Alzira Amado, mãe do vereador de Americana, Gualter Amado.

A morte foi confirmada pelo parlamentar nas redes sociais. Alzira nasceu em Penápolis e morava em Americana.

“Agradecemos todas as orações e todo carinho com a minha mãe, hoje ela foi morar com Deus, ao lado do meu pai, obrigado de coração”, disse Gualter.