Goodyear está com 80 vagas de emprego abertas em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A RhBrasil agência de recrutamento e seleção anunciou a abertura de 80 vagas de emprego na Goodyear, em Americana. As oportunidades são para expedição e produção.

Para ambas as vagas é necessário ensino médio completo( diferencial cursos de empilhadeira pelo SENAI / curso de mecânica de manutenção), Informática básica, CNH B ativa (permissão ou definitiva), além de disponibilidade total de horários pois a escala de trabalho é 6×2 em turnos alternados.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Segundo a empresa o salário é de R$ 1.650,00.

A empresa, de acordo com a RhBrasil, oferece fretado (para linhas existentes), refeitório no local, plano de saúde e plano odontológico (extensivo para dependentes), farmácia, PLR R$6.500,00, vale alimentação: cartão alelo no valor mensal de 240,00, clinica médica dentro da empresa e programa assistência social, jurídica, financeira e psicológica.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] com a sigla OPG ou EXP no campo assunto até o dia 15/03/2022.