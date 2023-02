Maior opositor do governo, Gualter elogia gestão Chico Sardelli

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Oposição ferrenha ao governo, Gualter Amado(Republicanos) demonstrou contentamento com a administração do prefeito Chico Sardelli(PV), em relação ao balanço financeiro do último quadrimestre de 2022 apresentado em audiência pública nesta sexta-feira(24), na Câmara Municipal.

Em sua fala, Gualter elogiou os números apresentados pela secretária da Fazenda do município, Simone Bruno. Os números das receitas e das despesas são satisfatórios, realmente. Isso é importante pro município esse equilíbrio”, disse.

A receita total arrecadada no ano passado foi de R$ 1,1 bilhão, com superávit de R$ 111,8 milhões. O relatório demonstrou alta na arrecadação de ICMS e ISS, principais impostos do município e que são termômetro para a economia local, que se reaqueceu com a atração de investimentos e a chegada de novos empreendimentos.

Outro ponto elogiado por Gualter foi a queda na despesa com pessoal. ‘É o menor índice de quantos anos, né? Eu nunca esperava chegar num número desse”, afirmou o vereador.

De acordo com os dados apresentados. As despesas com pessoal comprometeram 38,95% do orçamento total, número muito abaixo dos 54% permitidos em lei e do percentual verificado nos últimos oito anos.

