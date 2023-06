Mais 2,1 mil motoristas são fiscalizados pela PMR na saída da Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No quarto dia da Festa do Peão de Americana, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) intensificou a fiscalização de alcoolemia, submetendo 2.121 motoristas a testes nesta sexta-feira (16). Nenhum dos 35 motoristas submetidos ao teste de bafômetro ativo apresentou resultado positivo para a presença de álcool.

A fiscalização rigorosa tem como objetivo garantir a segurança no trânsito e evitar acidentes causados pela combinação perigosa de álcool e direção. A atuação da PMR tem sido fundamental para conscientizar os participantes do evento sobre a importância de evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de assumir a direção de um veículo.

