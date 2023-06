Americana registra a madrugada mais fria de 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana enfrentou um intenso frio na madrugada deste sábado (17), estabelecendo um novo recorde para o ano de 2023. Segundo a Estação Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), localizada nas dependências do Tiro de Guerra, a temperatura atingiu a marca de 8,0ºC entre 6h40 e 7h.

A baixa temperatura surpreendeu os moradores de Americana, que enfrentaram a necessidade de agasalhos mais pesados para enfrentar o frio intenso. A cidade, conhecida por suas características climáticas amenas, não superou o recorde anterior de frio registrado em 20 de julho de 2021, quando os termômetros marcaram 5,1ºC.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

A Estação Meteorológica do CIIAGRO é responsável por monitorar e registrar as condições climáticas da região, fornecendo informações precisas sobre as variações de temperatura, umidade e outros dados meteorológicos relevantes.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)