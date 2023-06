Vereadora apresenta moção de repúdio contra Cuiabano Lima por ofensas durante a Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora professora Juliana, do Partido dos Trabalhadores (PT), tomou uma posição firme contra as ofensas proferidas pelo locutor Cuiabano Lima durante a Festa do Peão de Americana, ocorrida no dia 11 de junho. A vereadora expressou seu repúdio em uma moção apresentada na Câmara Municipal.

Conforme o Portal de Americana mostrou, durante um dos eventos que compõem a programação, conhecido como “domingo da família”, o locutor fez uso de palavras de baixo calão para atacar pessoas que “falam mal do rodeio, agronegócio e do cidadão de bem”.

“O locutor deixa nítido, ainda que de maneira rasa e agressiva, seu posicionamento com conotações de viés políticopartidário, comprometendo a proposta do evento que é proporcionar a todos os presentes lazer e entretenimento, onde o faz ignorando completamente padrões mínimos de respeito e cordialidade, ofende a população presente, especialmente, às crianças presentes no evento”, disse Juliana na moção.

“Repudiamos veementemente a conduta irresponsável do locutor Cuiabano Lima, que contribui para disseminar uma cultura de desrespeito, intolerância e violência política”, afirmou a vereadora.

A moção de repúdio tem como objetivo chamar a atenção para o impacto negativo que essas atitudes têm na sociedade, especialmente em um evento destinado à diversão e integração familiar.

