Mais de 50 bairros de Santa Bárbara ficarão sem água nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para quinta-feira (18) manutenções em pontos distintos de abastecimento de água, os quais estão inseridos no sistema ETA II (Estação de Tratamento de Água), sendo necessária a paralisação de operação da estação durante a execução dos serviços, nos períodos da manhã e tarde. Com isso, regiões diferentes da cidade poderão ter o fornecimento de água prejudicado. As intervenções compreendem interligações em novas redes, melhorias na distribuição e limpeza de reservatório.

Confira os bairros e os horários de paralisação no abastecimento:

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Das 6 h às 16 h – Rosimary, Eldorado, Mac Knight, Santa Alice, Aranha Oliveira, Beira Rio, Recreio Alvorada, Santa Rita, Inocoop, Parque Industrial Cillo, Parque Industrial Bandeirante, São Francisco II, Santa Inês, Vista Alegre, Chácara Taver e Paraíso.

Das 7h30 às 20h30 – Centro, Vila Brasil, Furlan, Miguel C. Grego, Grego I e II, Santa Cecília, Colina Santa Bárbara, Siqueira Campos, Santa Cruz, Santa Terezinha, Glebas Califórnia, Chácaras Beira Rio, Rochelle I e II, Laudissi II, Parque Olaria, Romano, Flamboyant, Terras de Siena, Jardim Dulce, Panambi, Linópolis, Vila Aparecida, Jardim Alfa, Primavera, Vila Pires, Vila Alves, Vila Bética, Vila Borges, Vila Maria, Boa Esperança, Santa Luzia, São Fernando, Jardim Pérola e Cidade Nova.

No local da extinta ETA III, no bairro Inocoop, o reservatório elevado em atividade passará por impermeabilização e as partes hidráulica e elétrica receberão manutenções. Na ETA II, na Vila Aparecida, uma obra de melhoria ocorrerá nos pontos de entrada e saída da água tratada e, por fim, uma interligação da nova rede de água de um empreendimento acontecerá na Estrada do Barreirinho.

O DAE solicita a compreensão dos moradores dos bairros citados, pede desculpas pelos transtornos momentâneos que possam ocorrer com as ações no dia 18 e orienta a economia de água das caixas d’água dos imóveis durante as intervenções. Os telefones para demais informações são 0800-770-3459 ou 3459-5910.

DAE/SBO: 15.02.21.