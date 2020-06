Mais de 70% dos leitores do Portal tomariam a vacina contra o coronavírus

O Portal de Americana realizou nesta terça-feira(15), uma enquete em que perguntava aos leitores se eles tomariam a vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech.

A enquete foi realizada no Facebook e no Instagram Stories através dos perfis oficiais do Portal. No Facebook, 69% dos leitores tomariam a medicação se for comprovada sua eficácia, contra 31% que não tomaria.

Nos stories o resultado foi parecido. 72% dos leitores votaram sim, contra 28% não. No Instagram o Portal foi além e questionou os contrários a medicação sobre os motivos que fariam não tomar.

A maioria das pessoas que responderam que “não” disseram ao Portal que não confiam na China. “Não confio porque tem Dória no meio de tudo isso”, disse a leitora Marcia Menha. Já outra leitora foi além. “Vai que é mais uma coisa pra matar a população confio não”, afirmou Ellen Vanessa.

PARCERIA

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou no dia 11 de junho que São Paulo vai produzir uma vacina contra o novo coronavírus. Isso será possível por uma parceria que foi firmada ontem (10) entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech. A vacina é inativada, ou seja, contém apenas fragmentos do vírus mortos ou com baixa atividade. Com a aplicação da dose, o sistema imunológico passaria a produzir anticorpos contra o agente causador da covid-19.

De acordo com o governador, a vacina deve estar disponível no SUS a partir de junho de 2021