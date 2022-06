Mais um: Tivoli Shopping registra novo caso de furto

Foto: Will Moreira/Reprodução

Foto: Will Moreira/Reprodução

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os roubos e furtos parecem ter entrado para a rotina do Tivoli Shopping que fica em Santa Bárbara d’Oeste. No último final de semana dois casos foram registrados.

De acordo com informações que o Portal de Americana teve acesso, no último sábado(11), a vendedora de uma loja de telefonia foi mais uma vítima de um suposto cliente do empreendimento.

Por volta das 18 horas, o homem que estava no interior da loja e se passava por cliente, furtou o aparelho celular de celular que estava em cima da mesa de trabalho da funcionária.

Já no domingo(12), conforme o Portal mostrou, um homem armado invadiu o shopping pela porta da frente e assaltou uma joalheria. (Leia mais aqui).

Procurado para comentar o caso através de sua assessoria, o Tivoli se limitou a dizer que está a disposição das autoridades.