Manutenção em subadutora pode afetar abastecimento em sete bairros nesta terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai realizar nesta terça-feira (14) uma manutenção para eliminar um vazamento na subadutora que interliga o Centro de Reservação do Centro (CR-2) e o Centro de Reservação do Jardim Ipiranga (CR-5).

De acordo com a autarquia, os trabalhos serão executados na área do CR-2 e terão início às 7h30. O retorno do abastecimento será gradativo, a partir do término da manutenção. A autarquia pede que a população economize água nas regiões dos bairros Jardim Ipiranga, Frezzarin, Vila Dainese, Jardim Dona Judith, Vila Jones, Horto Jacyra e Jardim Paulista.

“O DAE trabalha diariamente nas manutenções da rede para aumentar a segurança no abastecimento de água. Contamos, mais uma vez, com a compreensão da população para que possamos concluir o trabalho da maneira mais rápida possível”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.