Marcos Caetano discute emenda do programa estadual de fomento ao esporte

Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta sexta-feira (25) com o prefeito de Americana Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, e o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) para discutir a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil para a implantação do programa “Areninhas”.

O projeto viabiliza convênios para a instalação de espaços com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancada e iluminação de LED. As arenas são implantadas em espaços públicos podem ser deslocadas para outros pontos da cidade, de acordo com as necessidades locais.

“As Areninhas são espaços de oportunidades e de alimentação de sonhos, que estimulam a prática de esporte. O projeto vai agregar muito para o município de Americana, tornando-se um espaço público digno, que promove o convívio social, fortalecendo laços de solidariedade”, destacou Marcos.

Ainda na ocasião, o vereador apontou que dentre os objetivos do programa estão a urbanização e a requalificação de campos de futebol em localidades com alto índice de vulnerabilidade social, proporcionando às comunidades o acesso a equipamentos esportivos de qualidade, e a prática de atividades físicas em um espaço seguro de convivência, movimentando a economia local por meio do estímulo ao comércio no entorno.