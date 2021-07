Marcos Caetano pede melhorias para atendimento e liberação médica no PS do Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre o tempo de permanência dos pacientes nas alas e no Pronto Socorro do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento, o parlamentar destaca que esteve no Hospital Municipal para verificar o atendimento e na visita foi procurado por pacientes que aguardavam ser atendidos e outros que esperavam pela alta do médico. Eles solicitaram a intermediação junto à prefeitura para a melhoria e rapidez no atendimento e na liberação médica.

“Visitando as alas do Hospital observei várias macas vazias, deixadas nos corredores, próximas aos banheiros e grande acumulo de pessoas que já haviam sido medicadas e aguardavam pela alta médica. Acompanhamos os procedimentos e vamos intermediar as melhorias para a agilidade do atendimento”, frisa Marcos Caetano.

No requerimento, o vereador questiona se a prefeitura tem conhecimento da forma de atendimento no Pronto Socorro do Hospital Municipal e qual a iniciativa para resolver o problema. Pergunta ainda qual a média de tempo das consultas por especialidade e se existe a possibilidade de estudar melhorias tanto para a consulta como também para a liberação médica.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (22).