Maria Giovana elogia governo Lula e diz que Tarcísio é “mais do mesmo”

Afastada da atuação política há cerca de um ano, a ex-vereadora e candidata derrotada a prefeitura de Americana, Maria Giovana Fortunato(PDT), concedeu uma entrevista para uma rádio local nesta quarta-feira(18), onde comentou fatos da política.

Entre suas falas, Maria elogiou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT). De acordo com ela, a queda do desemprego local está sendo puxada pelo governo federal. “É inegável que a nossa economia está melhorando. Eu acredito que o país, juntamente com o atual governo vem trazendo muito mais resultados positivos do que o que a gente vivia há três, há dois anos”, afirmou.

“A gente está sentindo o aquecimento da economia”, disse. “Eu sou empresária e eu estou achando maravilhoso”, garantiu ela.

Giovana também fez uma crítica sobre o governador Tarcísio de Freitas(Republicanos). “Ele é mais do mesmo. Não tem nada de grandes diferenças”, disse. Segundo ela, o Tarcísio teria sido uma aposta muito grande na possibilidade de fazer algo diferente pelo estado, mas que ele é “mais do mesmo” do que o estado vê a muitos anos, em referência aos governos tucanos.