Maria Giovana parabeniza Chile pela eleição de presidente de esquerda

Foto: Will Moreira

Maria Giovana Fortunato, ex-vereadora e candidata derrotada a prefeitura de Americana, usou suas redes sociais para parabenizar o Chile pela eleição de um presidente de esquerda.

Em um post no Instagram, Giovana, que já foi filiada ao Partido Comunista do Brasil, parabenizou o país vizinho pela vitória de Gabriel Boric, de 35 anos, no segundo turno.

Atualmente ela está filiada ao PDT (Partido Democrático Trabalhista), que é presidido por Carlos Lupi, que foi Ministro do Trabalho e Emprego nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Giovana deve sair como candidata a deputada federal em 2022.