Médico flagrado jogando paciência no HM é demitido

O médico que foi flagrado jogando “paciência” em um dos computadores do Hospital Municipal de Americana foi demitido. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Americana nesta sexta-feira(31).

Ele era contratado pela Santa Casa de Chavantes, responsável pela administração da unidade, que providênciou o desligamento do profissional.

“O comportamento denunciado contraria a conduta sempre adotada e cobrada pela Secretaria Municipal de Saúde de Americana, que trabalha de maneira constante pelo atendimento humanizado e de qualidade à população”, disse o executivo em nota enviada ao Portal de Americana.

De acordo com apuração do Portal, o mesmo médico já foi alvo de um abaixo-assinado em Piracicaba por mau atendimento. Na época, o documento recebeu cerca de 400 assinaturas. Em 2019 o médico atuava em Nova Odessa e foi identificado com acúmulo de cargo público.