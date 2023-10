Melhorias na Farmácia Central avançam com nova pintura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras de manutenção e melhorias da Farmácia Central estão em ritmo acelerado. A instalação do novo piso já foi finalizada. A fase atual é de conclusão da pintura, tanto do ambiente interno como externo. Também estão sendo instaladas as novas luminárias e realizadas intervenções na rede elétrica. O investimento total será de R$ 550 mil com recursos próprios da Prefeitura.

As obras ainda contemplam a revisão do telhado (com intervenções em calhas e rufos), tratamento de junta de dilatação, instalação de novas peças sanitárias, substituição de portas e janelas e nova identificação visual.

“As obras vão proporcionar melhor ambiente para pacientes e equipe de profissionais, num espaço totalmente revitalizado, o que dará mais dignidade, humanização e melhor acolhimento àqueles que dependem desse serviço”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Para viabilizar os trabalhos, o atendimento ao público está sendo feito no pavimento inferior, com entrada pela Rua Anhanguera, nº 80, em frente ao Mercado Municipal.