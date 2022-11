Menina é estuprada por cunhado em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada pelo cunhado em Americana na noite desta quarta-feira (23). O caso aconteceu no Condomínio Residencial Parque Alabama, localizado no Jardim Recanto, próximo à saída para Nova Odessa, em Americana.

De acordo com o capitão da Polícia Militar (PM) Thiago Augusto da Costa e Silva, a PM foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, o acusado, que tem 35 anos e é serralheiro, tentou fugir e se jogou do quarto andar, mas foi detido e encaminhado ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Ainda segundo o capitão, a adolescente e outra irmã menor de idade moram com a irmã mais velha, que no momento do ocorrido estava trabalhando em outra cidade. A vítima, de acordo com o capitão, já tinha sofrido tentativa de assédio pelo cunhado e informado à irmã mais velha.

Durante o estupro, a adolescente pegou uma faca e lutou com o agressor e, em seguida, enviou mensagem para a irmã contando sobre o estupro. Após tomar conhecido do fato, a irmã pediu para uma amiga ir até o apartamento onde as duas menores estavam com o acusado.

O homem não possui antecedentes e a ocorrência está sendo apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) na manhã desta quinta-feira (24).