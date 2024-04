Menino de 7 anos morre após engasgar com pedaço de pão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (25), um menino de 7 anos, identificado como Davi de Freitas Domingos, veio a óbito após se engasgar com um pedaço de pão durante o intervalo escolar em uma unidade do Sesi, localizada em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O incidente ocorreu durante o recreio do segundo ano do ensino fundamental, e apesar dos esforços dos profissionais presentes, a criança não resistiu após dois dias de internação.

Segundo informações fornecidas pela escola, logo após o ocorrido, Davi foi prontamente atendido por uma enfermeira e um guarda-vidas da unidade, além da intervenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que foram acionados imediatamente.

Após os primeiros socorros, o menino foi encaminhado para o Hospital 22 de Outubro, em Mogi Mirim (SP), onde permaneceu internado por dois dias. No entanto, de acordo com o hospital, Davi foi diagnosticado com morte encefálica. Ele foi mantido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirando com ajuda de aparelhos e com o coração funcionando, até a chegada da equipe da Unicamp, responsável pela captação dos órgãos para doação.