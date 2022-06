Ministério da Justiça proíbe crepes em formato de genitais no país

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ministério da Justiça determinou, nesta quarta-feira (1º), por meio de norma foi publicada no Diário Oficial da União, que estabelecimentos comerciais deixem de comercializar “produtos que reproduzam ou sugiram o formato de genitálias humanas e/ou partes do corpo humano com conotação sexual, erótica ou pornográfica”.

Além de proibir a venda para menores de 18 anos, o Ministério também determinou que as lojas ficam impedidas de exibir letreiros explícitos ou seus produtos de “conotação pornográfica” em vitrines.

Caso desrespeitem a medida assinada pela diretora substituta Laura Tirelli, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), os donos dos estabelecimentos serão multados em R$ 500 por dia.

A decisão, , é direcionada para os estabelecimentos “La Putaria”, do Rio de Janeiro, “Ki Putaria”, de Salvador, “Assanhadxs Erotic Food”, de São Paulo e “La Pirokita”, de Maringá .