Incêndio atinge empresa têxtil em Americana

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria têxtil na madrugada desta quarta-feira(1º), no bairro Nova Americana, em Americana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois funcionários da Raetex, localizada na Rua Anhanguera, estavam no local no momento, mas não se feriram

Segundo a corporação, o fogo começou por volta das 3h e foi controlado às 6h. O diretor da Defesa Civil de Americana, João Miletta, esteve no local e parte do imóvel foi interditado.

As causas do início das chamas são desconhecidas.