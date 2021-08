Ministério da Saúde anuncia 3ª dose para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ministério da Saúde anunciou na manhã desta quarta-feira(25), a vacinação de terceira dose para idosos acima de 70 anos e imunosuprimidos.

De acordo com a pasta, a partir de setembro, serão destinadas vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca para idosos vacinados há mais 6 meses ou imunosuprimidos após 28 dias da aplicação da segunda dose.

Também a partir do próximo mês, o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca passará de 12 para 8 semanas para toda a população.

De acordo com Saúde, as decisões foram tomadas em conjunto com Conass, Conasems e a Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (CETAI) do nosso ministério