Ministro da Saúde diz ser contra uso obrigatório de máscara

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em entrevista a um canal bolsonarista, nesta quarta-feira(18), que é contra o uso obrigatório de máscara como forma de prevenção à covid-19.

“Nós somos contra essa questão de obrigatoriedade. O Brasil é um país que tem muitas leis e que as pessoas, infelizmente, não as observam. O uso da máscara tem de ser um ato de conscientização”, afirmou em entrevista ao canal Terça Livre.

O ministro do governo Bolsonaro também disse ser contra multa para quem não usar o equipamento de proteção. “Não têm sentido essas multas. Não se pode criar uma indústria de multa. Imagina, estão multando as pessoas porque não estão com máscara. Se está precisando fazer isso, é porque não estamos sendo eficientes em conscientizar a população sobre o uso desse equipamento de proteção individual”,