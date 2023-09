Molina anuncia quase 2 milhões para a região de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Suplente de Deputado Estadual Ricardo Molina (Republicanos) anunciou na última sexta-feira (15) a conquista de 1,9 milhões de reais para as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. O anúncio foi realizado ao lado da Deputada Federal Carla Zambelli (PL), que viabilizará os recursos através de emenda parlamentar.

Deste montante, 1 milhão de reais será destinado a cidade de Americana, onde a Deputada Carla Zambelli deu autonomia a Molina para indicar as prioridades de investimento na cidade, onde a verba será aplicada. Molina foi o Deputado mais votado da cidade.

Durante a Campanha eleitoral o ano passado, Molina que atua a 17 anos na área de saúde, enfatizou a necessidade da Instalação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neo Natal para a cidade de Santa Bárbara d’Oeste. O pedido de R$ 600 mil reais foi solicitado a Deputada Carla junto com o vereador Felipe Corá. A UTI será instalada na Santa Casa da cidade onde, na própria sexta-feira, foi realizada uma visita técnica no local, junto aos envolvidos.

Para Nova Odessa, cidade em que Molina também foi o mais votado em 2022, será destinado R$ 300 mil reais para a conclusão da primeira UTI na cidade, tema que também foi registrado em sua campanha.

Durante o anúncio dos recursos, Molina se emocionou: “Quero muito agradecer a Carla. Além de uma grande amiga, atendeu ao nosso pedido demonstrando compromisso com os votos que ela teve na região. Não é fácil a conquista de um montante deste para quem não tem mandato. Felizmente a Deputada nos deu essa oportunidade”.