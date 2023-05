Morador de Americana ganha R$ 1 milhão no Vida Cap

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo (14), um morador do bairro Jardim da Paz foi agraciado com uma grande fortuna ao ganhar R$ 1 milhão no sorteio do Vida Cap

O sortudo teve sua vida transformada ao ser contemplado com as 38 dezenas sorteadas, o que lhe garantiu o prêmio milionário.



O Vida Cap também aproveitou o especial do Dia das Mães para premiar 80 pessoas com o valor de R$ 2.500 cada.

