Homem morre após ser atingido por raio em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 52 anos, morreu na tarde de sábado (25), após ser atingido por um raio entre a zona rural de Santa Bárbara d’Oeste e o município de Limeira.

De acordo com testemunhas, Misal Alves Soares estava no sítio quando um raio caiu no local. No momento ele sofreu uma queda e perdeu os sinais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima até o Pronto-socorro Dr. Edison Mano, mas ele não resistiu aos ferimentos causados pela descarga elétrica e morreu.

O corpo se Misal será sepultado no Cemitério Municipal de Capivari nesta segunda-feira(27).

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)