Morre a cantora Marília Mendonça

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cantora Marilia Mendonça, de 26 anos, morreu, nesta quinta-feira (5), após sofrer um acidente aéreo nos arredores da cachoeira da Piedade, em Caratinga (MG). Outras quatro pessoas também morreram no acidente.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e pela assessoria de imprensa da artista.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.”, trouxe a nota da assessoria

As vítimas estavam em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ. Ela faria shows no estado durante o final de semana.