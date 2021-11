Marília Mendonça estava entre as principais atrações da Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ela sempre arrastava multidões por onde passava e, em Americana não era diferente. Em 2017, quando se apresentou ao lado de Maiara e Maraisa, Marília Mendonça lotou o Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros, em Americana.

