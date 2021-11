Presidente Jair Bolsonaro posta mensagem pela morte de Marília Mendonça

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, divulgou em seu perfil no Twitter uma mensagem em que lamenta a morte da cantora Marília Mendonça, ocorrida na tarde desta sexta-feira(5).

“O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós. O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções”, disse Bolsonaro

O presidente também lembrou das outras vítimas do acidente. “Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte a todos”, concluiu o presidente no texto.

Marília morreu na tarde desta sexta-feira(5), em um acidente aéreo em Minas Gerais. Seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e copiloto do avião também faleceram.