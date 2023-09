Morre o astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta quinta-feira (7), o astrônomo e cidadão americanense Nelson Alberto Soares Travnik, um dos fundadores do OMA – Observatório Municipal de Americana. A Prefeitura de Americana declarou luto oficial no município, por três dias. O Decreto Municipal será publicado no Diário Oficial do Município de hoje.

No documento, é ressaltado que Travnik realizou serviços de pesquisa e trabalhos na área de astronomia, no Brasil e no exterior, tendo participado inclusive do Projeto Apollo 11 nos Estados Unidos. Também é mencionado que o astrônomo fez trabalhos de divulgação da ciência, tendo publicado artigos e livros, bem como ministrado cursos e palestras.

O velório será realizado, nesta sexta-feira, dia 8, das 13h às 16h, no Memorial Bom Pastor (Rua Sylvia da Silva Braga, s/nº – Campos dos Amarais, Campinas). O cerimonial on-line poderá ser acompanhado pelo site: www.memorialbompastor.com.br, senha: 1593nelson

Biografia

Nascido em 29 de setembro de 1935, na cidade de Petrópolis (RJ), Nelson Alberto Soares Travnik era filho de Albert Josef Travnik e Dinora Soares Travnik.

Além de ser um dos fundadores do Observatório Municipal de Americana, em 1985, foi diretor do Observatório Astronômico de Piracicaba; diretor – fundador do Observatório Astronômico Flammarion de Matias Barbosa; observador credenciado da NASA – JPL / EUA, Projeto Apollo, de 1968 a 1972; diretor do Observatório Municipal de Campinas, de 1982 a 1994; diretor científico do Planetário e Observatório Astronômico de Presidente Prudente, de 2002 a 2004; entre outros importantes trabalhos na área da Astronomia.