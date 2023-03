Morre o oftalmologista Edson Barbosa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu neste domingo(5), em São Paulo, o médico oftalmologista Edson Eduardo Eduardo Barbosa, de 67 anos.

Edson estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital, para tratamento de um câncer. O corpo do médico foi velado nesta segunda-feira no velório da Saudade.

Barbosa era sócio da clínica Visium Oftalmologia, em Americana e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ele deixa esposa Eliana Buzolin e dois filhos, Eduardo e Ana Filomena, ambos médicos.

