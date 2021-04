Motorista que capotou ambulância de Americana cheia de carvão pede demissão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O motorista que capotou uma ambulância de Americana carregada de carvão em fevereiro pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira(27). A informação foi confirmada pelo Portal de Americana. O motorista de 59 anos ficou ferido após o acidente.

Uma sindicância foi aberta e está em andamento na Prefeitura de Americana junto à secretaria de Saúde do município. O prazo para conclusão é de 15 a 20 dias.

Se condenado, o motorista deverá ressarcir a prefeitura pelos danos causados na ambulância que foi utilizada para fins pessoais. O veículo ficou parcialmente destruído.

A exoneração ainda não consta no Diário Oficial de Americana e deve ser publicada nesta quarta-feira(28).

O CASO

O motorista sofreu um acidente com a ambulância que estava carregada com mais de 100 sacos de carvão no dia 11 de fevereiro. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o veículo tinha sido usado para levar um paciente até a cidade e deveria retornar para a Americana em seguida.

O capotamento aconteceu no no quilômetro 143 da Rodovia dos Bandeirantes.