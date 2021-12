Motoristas da Sou Americana fazem paralisação

Foto: Will Moreira/PA

Foto: Will Moreira/PA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os motoristas da Sou Americana, que opera o transporte público da cidade, fazem uma paralisação na manhã desta quarta-feira (1).

Um dos motivos alegados pelos motoristas é o atraso no pagamento da primeira parcela do 13° salário que deveria ter sido paga até ontem(30).

De acordo com a informações do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e região, Claudemir da Cruz, o sindicato tomou conhecimento que a Sou estaria, nas palavras dele, ‘coagindo’ os empregados a assinar uma transferência para uma empressa terceirizada sem o pagamento das valores rescisórios.

“Qual a garantia que os trabalhadores tem que continuaram empregados?”, questionou Cruz.

De acordo com o presidente, a paralisação é de 100% dos motoristas do transporte público. Os motoristas dos ônibus que levam os alunos da APAE e o transporte escolar foram liberados para circulação.