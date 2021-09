Muito calor: Temperatura deve chegar a 39ºC na próxima semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A chuva já está com os dias contados e deve durar até sábado(11). A próxima semana deve ser de muito sol, com altas temperaturas e termômetros na casa dos 39ºC. É o que indica a previsão da Climatempo.

De acordo com a previsão, a semana deve ser quente com temperatura sempre na casa dos 20 graus no período da manha e acima 30 graus a tarde.

O pico de calor deve ser no sábado(18), quando a temperatura deve atingir a marca de 39ºC de máxima e 22ºC de mínima com sol o dia todo e noite de céu aberto e sem nuvens. No domingo a máxima deve se repetir, com mínima de 20ºC.