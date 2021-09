Mulher é morta pelo companheiro em Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher de 41 anos foi morta a facadas pelo marido nesta segunda-feira(13), no Jardim das Estâncias, em Sumaré. O assassino tentou suicídio em seguida.

De acordo com o registro policial, Neide Rosa Moraes da Silva foi morta pelo companheiro em um apartamento no Residencial Parque Pavan. O casal estava junto há 6 anos.

A filha de 14 anos do homem, que morava com o casal, teria presenciado o pai desferindo facadas contra si próprio logo após esfaquear a companheira na região do pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem. Neide não resistiu aos ferimentos e morreu no local.