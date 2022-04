Mulher incendeia moto de ex-companheiro no HM

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma motocicleta foi incendiada a manhã desta quarta-feira(13), no estacionamento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Americana, após uma discussão com o companheiro e o fim do relacionamento, uma mulher foi até o HM, na companhia de uma amiga e ateou fogo na motocicleta do ex-companheiro que recebia atendimento médico.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu extinguir as chamas.

As câmeras de segurança do local flagraram a ação. Mais tarde, a mulher foi detida em seu trabalho pela equipe da guarda. O caso foi registrado no plantão policial de Americana.