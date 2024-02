Na FAM, aulas para calouros começam nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A espera para começar o ensino superior na Instituição acaba no próximo dia 15 de fevereiro com a tradicional recepção dos calouros. A FAM-Faculdade de Americana confirmou a abertura de turmas nos períodos matutino e noturno.

Novidades para este ano são os cursos matutinos de Psicologia e Direito. Medicina Veterinária continua nos dois períodos. No período noturno presencial está o maior número de cursos abertos confirmados. Para quem ainda deseja iniciar o ensino superior neste ano, a Faculdade de Americana está com as últimas vagas para o processo seletivo, acesse: vestibularfam.com.br

Confira as turmas abertas: Administração , Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito [NOITE], Direito [MANHÃ], Educação Física – Bacharelado, Enfermagem [NOITE], Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Letras Português/Inglês, Medicina Veterinária [MANHÃ], Medicina Veterinária [NOITE], Nutrição, Pedagogia – Educação Infantil, Psicologia [MANHÃ], Psicologia [NOITE], Sistemas de Informação, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Marketing.

“Um período muito importante para estes novos estudantes e também para a FAM. Este ano, a Faculdade vai ficar ainda mais movimentada, afinal, teremos Direito e Psicologia pela manhã, aos poucos a Instituição vai ficando ativa durante todas as manhãs e noites”, disse o diretor geral Gustavo Azzolini.

Os cursos no modo EAD também estão confirmados: Administração, Recursos Humanos, Pedagogia – Educação Infantil, Pedagogia – Docentes das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Logística e Marketing.

Aprendizado na prática

Com toda esta estrutura, a FAM busca o ensino na prática com professores atuantes no mercado de trabalho, além da prestação de serviço para a comunidade, através de apoio em eventos sociais e os atendimentos no Serviço Integrado de Atenção, o SIA, que já atendeu mais de 100 mil pessoas nos cursos de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e Enfermagem.

“Buscamos através dos nossos cursos colaborar com a comunidade gratuitamente e também oferecer as melhores práticas para os nossos alunos, vivenciando o ambiente da área escolhida com acompanhamento dos nossos professores”, disse Celia Jussani, diretora acadêmica da Instituição.