‘Não tem uma foto dele comigo’, diz Bolsonaro sobre Roberto Jefferson

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou neste domingo(23), a existência de fotos dele com o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB).

“Não tem uma foto dele comigo”, disse durante participação na “superlive da liberdade”. A afirmação de Bolsonaro feita em transmissão ao vivo ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo.

No entanto, há diversas fotos do chefe do executivo com Roberto Jefferson, inclusive, muitas delas foram tiradas dentro dos palácios pertencentes ao executivo.

Mais cedo, Jefferson atirou contra policiais federais que foram até sua casa cumprir um mandado de prisão. A prisão foi determinada ontem (22) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), depois de ataques proferidos pelo ex-parlamentar contra a ministra Carmen Lúcia.

Por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que determinou a ida do Ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro, para acompanhar o andamento do que considerou um lamentável episódio.

“Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, disse Bolsonaro.