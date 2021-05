“Não virei jacaré”: Doria toma primeira dose da vacina contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recebeu, nesta sexta-feira (7), a primeira dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19.

Doria tem 63 anos, e já poderia ter tomado a primeira dose desde a semana passada, mas adiou a aplicação para cumprir um intervalo recomendado de 15 dias após tomar a vacina da gripe.

O governador e a primeira-dama, Bia Doria, tomaram o imunizante em uma unidade pública de saúde em Pinheiros, na Zona Oeste da capital. Doria recebeu a aplicação da vacina pelas mãos da enfermeira Mônica Calazans, a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil.

O tucano compartilhou o momento da vacinação em sua conta no Twitter. “Muito feliz de estar vacinado. E o detalhe: de calça apertada”, disse. Mais tarde, Doria ironizou o uma fala do presidente Jair Bolsonaro. “Esperei minha vez, entrei na fila do posto de saúde e fui vacinado aos 63 anos. E não virei jacaré kkk”, disse.