Nardini reinaugura seu tradicional presépio

A Nardini S.A., indústria americanense mais antiga no município, com 114 anos de vida, inaugurou o seu presépio nesta semana. Inativo há alguns anos, a nova diretoria, que assumiu em março de 2022, está retomando esta tradição que atrai milhares de pessoas de Americana e região para visitação.

De acordo com informações do presidente Renato Franchi, 40 colaboradores da empresa trabalharam na montagem do presépio. “As pessoas poderão apreciar renas, cascata, a Santa Ceia, os reis magos, entre outros detalhes. Estamos felizes em poder proporcionar, de novo, este trabalho para a população”, frisou.

Franchi, que voltou ao comando da Nardini há quase dez meses, explica que o último presépio montado foi há uma década. A montagem atual vem sendo feita há 30 dias. As pessoas poderão ver o presépio pela Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no bairro Frezarin.