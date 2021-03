Nathália Camargo tenta lucrar com verba trazida por Macris

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora nova Nathalia Camargo(Avante), usou suas redes sociais para tentar lucrar com o anúncio de uma verba milionária feita pelo deputado federal, Vanderlei Macris(PSDB), na tarde desta segunda-feira(29).

Durante o início da tarde, o deputado, através de sua assessoria anunciou a conquista de R$2,7 milhões de repasse estadual para o combate ao covid-19 em Americana. O valor será usado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Mais tarde, a vereadora foi as redes sociais e agradeceu ao tucano por ter atendido a um pedido supostamente feito por ela. “Atendendo o nosso pedido, o deputado federal Vanderlei Macris conquistou mais R$ 2,7 milhões em recursos do Governo do Estado para Americana”, disse a Camargo.

A foto que ilustrava a postagem é de uma reunião feita entre a vereadora e o deputado que foi divulgada no dia 15 de março, mas, de acordo com as informações divulgadas pelo deputado no release enviado para a imprensa, a informação contradiz o que foi afirmado pela vereador.

Através da assessoria, o deputado afirmou que a solicitação de repasse foi feita em janeiro ao governador do estado, João Doria. Desde o pedido o deputado acompanha o andamento do processo.

Procurada pelo Portal de Americana através de sua assessoria, Nathália não respondeu o questionamento enviado pela reportagem.