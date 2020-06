Nova Odessa recebe dois respiradores do Governo do Estado e agora tem 12

A Prefeitura de Nova Odessa recebeu dois novos respiradores do Governo do Estado na terça-feira (9). Os equipamentos fazem parte de uma ‘operação de guerra’ determinada pelo governador João Doria (PSDB) para ampliar a estrutura da rede pública de saúde com foco na assistência de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Agora, o município conta com 12 ventiladores pulmonares, sendo que quatro são alugados. Outros três estão em manutenção e devem reforçar em breve a rede municipal de saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, os novos respiradores, modelo Biyovent, da Turquia, serão direcionados à Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, dedicada ao atendimento de pacientes com doenças respiratórias, inclusive coronavírus. Com o incremento, a unidade passa a dispor de seis ventiladores – cinco convencionais e um portátil – para o atendimento de casos graves. Os outros seis (cinco fixos e um móvel) estão em uso no Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’.

Além dos 12 respiradores em funcionamento, a secretaria aguarda a devolução de três máquinas que estão em manutenção. Uma delas está numa assistência técnica e outras duas foram encaminhadas à empresa Honda Automóveis, que integra uma força-tarefa criada pelo governo federal para aumentar o número de aparelhos disponíveis para atendimento de pacientes com Covid-19. Outros dois ventiladores recolhidos no mês passado pela montadora japonesa já foram recuperados e devolvidos ao município.

O secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, agradeceu ao governador João Doria pelos equipamentos e ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado estadual Cauê Macris (PSDB), que teve participação decisiva na destinação dos aparelhos para Nova Odessa. “Desde o início da pandemia, em março, estamos tentando adquirir 20 ventiladores pulmonares, mas não conseguimos, devido à indisponibilidade no mercado. Com certeza, esses respiradores ajudarão a salvar vidas nesse momento em que o número infectados, infelizmente, cresce na cidade”, afirmou Cocato.

Em abril, a Ambipar Group, empresa que atua na área de gestão ambiental, doou um respirador mecânico para o atendimento de pacientes da rede municipal em meio à pandemia. A entrega foi feita pelos diretores Guilherme Borlenghi e Thiago da Costa Silva ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e ao secretário Vanderlei Cocato.