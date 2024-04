Novo piso da Maternidade do HM começa a ser instalado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Começa nesta semana a instalação dos cerca de 600 metros quadrados do piso vinílico na nova Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A unidade passa por sua primeira reforma desde 1982, ano da inauguração do HM.

“A cada nova etapa nas obras ficamos mais perto de entregar uma nova Maternidade para Americana. Esse é um investimento que nos deixa cheios de expectativa por envolver diretamente a vida dos americanenses, tanto dos bebês que vão chegar como das mães que darão à luz a eles. O cuidado com a humanização das relações entre o poder público e as pessoas é um compromisso constante da nossa gestão”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“Queremos que a Maternidade simbolize da melhor forma possível o início da trajetória de futuros americanenses e um momento marcante para suas famílias. Estamos acompanhando de perto o avanço das obras para que tudo seja feito com muito carinho”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

Em relação ao novo piso, a aplicação prévia de um produto autonivelante, sobre o qual será aplicado o material vinílico, está na fase final. “Esse produto demora dois dias para secar, somente depois disso vai começar a colagem do piso. Simultaneamente, o pessoal também já está tirando as medidas e fazendo os cortes das mantas vinílicas”, explica o engenheiro responsável pela obra, Tiago Morais.

A pintura está 95% pronta. Resta o acabamento após instalação de equipamentos médicos e do mobiliário, segundo o engenheiro. Já foram praticamente concluídos os serviços do forro de gesso, portas de madeira, guarnições e janelas de alumínio, louças e metais.

Os sistemas de dados (internet e telefonia) e de chamada de enfermagem, que permite aos pacientes acionarem enfermeiros e médicos dos leitos, também estão em fase de instalação, assim como a parte de marcenaria dos quartos, posto de enfermagem e outras dependências da Maternidade.

“Os trabalhos estão bem avançados e a Maternidade está sendo transformada, ganhando uma ambiência totalmente nova. Isso vai garantir mais dignidade, conforto e excelente acolhimento às mamães e aos bebês. A reforma da maternidade é um marco na história do Hospital Municipal de Americana”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Após o fim da reforma, a nova Maternidade do HM terá 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. A ala ainda terá novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

O investimento da reforma conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria Municipal de Saúde, já previstos no contrato inicial com a organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), que administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.