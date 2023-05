OAB de Campinas promove pacto pela dignidade menstrual

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia 2 de março de 2023, pesquisas revelaram que mais de 19 mil adolescentes e jovens não têm acesso a itens de higiene menstrual em Campinas, sendo que 2 mil já deixaram de ir à escola por esse motivo.

A Pobreza Menstrual no Brasil foi foco do Relatório UNFPA/UNICEF em maio de 2021. O assunto tem ganhado cada vez mais espaço na agenda mundial e vem ao encontro da pauta voltada à igualdade de direitos entre homens e mulheres, prevista inclusive nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Com a celebração do Pacto pela Dignidade Menstrual, Campinas avança para tornar-se referência no assunto, gerando informações relevantes sobre o acesso aos bens de higiene menstrual e realizando ações diretas para a quebra de tabus sociais que alimentam a cultura do machismo e negação de direitos humanos.



O Pacto Pela Dignidade Menstrual é uma ação conjunta realizada por parceiros institucionais. Estão envolvidos diretamente a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o Centro de Referência e Apoio à Mulher de Campinas (CEAMO/SMASDH), o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA), a GIRL UP Brasil, o Centro Palmares, a Faculdade Anhanguera (Unidade Ouro Verde), a CUFA entre outros.

As primeiras ações do pacto serão oficinas de educação menstrual com especialistas qualificados, em escolas municipais, grupos de mulheres do CEAMO e do Instituto Padre Haroldo. As oficinas atenderão cerca de 100 participantes na primeira etapa. No segundo semestre, a expectativa é ampliar para 500 o número de atendimentos.

A base para as oficinas é um material de apoio com conteúdo elaborado pela PHD em Antropologia da Menstruação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Janaina Moraes. A partir dele serão feitas discussões aprofundadas sobre as condições que enfrentam as pessoas que menstruam, incluindo levantamento de dados relacionados ao acesso a itens de higiene menstrual e a forma como as famílias têm abordado esse assunto com as crianças e adolescentes na fase da menarca.

Acesse mais informações através da plataforma Mulheres de Fases, disponível em: https://mulheres-de-fases–new-id-dzt3eqi7.web.app/

Serviço:

19 de maio de 2023 (sexta-feira)

Horário: 9h às 12h.

Observação: A Cerimônia de Abertura será das 9h30 às 10h.

Local: OAB Campinas – Rua Lupércio Arruda Camargo, 111, Jardim Santana

