Obras dos três novos reservatórios de água do DAE entram em fase de conclusão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras de construção dos três novos reservatórios do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana estão em fase de conclusão. As unidades, localizadas nas regiões dos bairros Jardim Ipiranga, Santa Catarina e Cidade Jardim, vão aumentar a capacidade de armazenamento de água em 6,3 milhões de litros.

O Centro de Reservação do bairro Vila Santa Catarina (CR – 03), na Avenida De Cillo, s/n°, ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim São Pedro, conta atualmente com capacidade de quatro milhões de litros. Com a entrega do novo tanque, serão mais 2,1 milhões de litros de água, totalizando 6,1 milhões de litros.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



No R3, terá início a obra da elevatória e começará a instalação da tubulação de entrada e saída do reservatório e a interligação da casa de bombas. A previsão de entrega é de 30 dias.

O reservatório do Jardim Ipiranga (CR – 05), na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à Câmara Municipal), tem capacidade para 400 mil litros e, com a ampliação, serão armazenados até 2,5 milhões de litros de água.

O R5 está na fase de colocação da tubulação de entrada e saída do reservatório e de construção da casa de bombas e dos painéis elétricos. Na sequência, serão feitas a interligação do reservatório com a elevatória e a aplicação de testes de estanqueidade e urbanização. A previsão de entrega é de 60 dias.

O reservatório do bairro Cidade Jardim (CR-06), na Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva, já possui capacidade de 400 mil litros e, com o novo tanque, de 2,1 milhões de litros, o total será de 2,5 milhões de litros armazenados.

O R6 também está na fase de instalação da tubulação de entrada e saída do reservatório e a interligação da casa de bombas. A previsão de conclusão é de 30 dias. O investimento total nos três reservatórios é de R$9.963.588,68, recursos do DAE Americana.

“As obras dos três novos reservatórios estão sendo executadas dentro das expectativas, seguindo o cronograma de trabalho para que possam ser entregues em breve, garantindo o aumento da capacidade de armazenamento de água e o abastecimento para a população dessas três importantes regiões da cidade”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Outras regiões da cidade também serão contempladas com a melhoria. Na semana passada, o prefeito Chico Sardelli anunciou a construção de mais dois reservatórios, nos bairros São Vito (CR-01) e Parque Gramado (CR-16).

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)