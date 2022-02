Obras para instalação da nova bomba para região do Pós-anhanguera estão avançadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A região do Pós-Anhanguera vai ter em breve uma grande melhoria no abastecimento de água. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana acelerou as obras elétricas preparatórias para instalação do novo conjunto motobomba que vai aumentar a quantidade de água enviada para esta região por ter maior potência. O investimento total é de R$1.345.946,03 de recursos próprios da autarquia.

O prazo para finalização da instalação da bomba na Estação de Tratamento de Água (ETA) tem possibilidade de ser antecipado para a primeira quinzena de março, pois o trabalho está adiantado. Segundo o DAE, os serviços tiveram início há cerca de 20 dias e já foi feita toda a parte do sistema de canaleta e passados todo os cabos elétricos. O novo transformador e a nova bomba já estão no local, além do disjuntor elétrico. A próxima etapa é a instalação do painel elétrico e do inversor de frequência, que devem chegar nos próximos dias, permitindo a conclusão dos trabalhos com a colocação da bomba em funcionamento. Com ela, a capacidade de bombeamento vai ser ampliada de 200 para aproximadamente 350 litros por segundo de água enviada para os bairros desta parte da cidade.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância desse trabalho e reforçou que a Administração Municipal está empenhada em melhorar o abastecimento desta região. “Nosso compromisso é de levar água para as pessoas e estamos trabalhando incansavelmente para que isso aconteça. Os investimentos estão sendo feitos e faremos outros que se mostrarem necessários até que Americana não tenha mais o problema de falta de água em nenhuma casa”, afirmou.

A região que será beneficiada com essas obras compreende diversos bairros e possui três reservatórios: o R12, reservatório que fica no Jardim Brasil, que atende uma população de 23.755 pessoas da região do Zanaga, Jardim Brasil, Vila Bela, Distrito Industrial, Vale das Nogueiras, Salto grande; o R13, reservatório que fica na Chácara Letônia, que atende uma população de 8.983 pessoas da região da Praia dos Namorados, Iate Clube de Campinas e de Americana, Villagio, Asta, Jardim das Paineiras; e o R14, reservatório que fica na Praia Azul, que atende uma população de 13.469 pessoas da região da Praia Azul, Jardim América II, Montebelo, Parque Dom Pedro, Jardim da Mata, Barra do Cisne e Imperador.

A autarquia solicita aos moradores que economizem água, especialmente nesse período de obras, pois o abastecimento ainda está comprometido em alguns pontos dos bairros que fazem parte do Pós-Anhanguera.