Odir redefine o papel de vice-prefeito e vê seu projeto sair do papel

Na celebração dos 148 anos de Americana , conversamos com o vice-prefeito Odir Demarchi, uma figura que vem redefinindo o papel do vice-prefeito, trazendo vitalidade e cooperação ao lado do prefeito Chico Sardelli.

Em uma parceria que se mostra como exemplo de colaboração, Odir e Chico assumiram a cidade com um objetivo compartilhado, trilhando os caminhos urbanos lado a lado. “Desde o início do nosso mandato, fiz questão de ser um vice-prefeito atuante como Americana nunca havia visto antes”, compartilhou Odir Demarchi.

“Ele me deu a liberdade, realmente me abraçou. Somos como dois irmãos que percorrem a cidade em busca de um objetivo comum”, acrescentou.

Essa abordagem colaborativa não é apenas retórica, mas uma prática constante. Durante várias reuniões, Chico me diz: ‘Me ajude em uma fiscalização. Dê uma olhada em uma obra.’ É o que eu realmente gosto de fazer: ver a cidade pelas ruas, próximo às pessoas”, destacou Odir.

Além da governança engajada, Odir também celebrou a concretização de um projeto que lhe é querido: o Roteiro Gastronômico. “É incrível testemunhar a realização desse projeto”, disse ele. O Roteiro Gastronômico, concebido e batalhado desde 2017, finalmente tomou forma, proporcionando à cidade uma plataforma exuberante para o deleite culinário e a cultura local. “Hoje temos o privilégio de ver uma estrutura espetacular, com shows e a participação dos estabelecimentos locais. Isso não apenas fomenta a economia, mas também a identidade da cidade”, explicou.

Odir relembrou suas raízes pessoais para destacar a importância do Roteiro. “Isso me lembra do meu passado. Eu tinha um modesto bar de bairro e era pouco conhecido. No entanto, o Roteiro se transformou em uma vitrine para a cidade inteira conhecer”, compartilhou. Suas próprias experiências se entrelaçam com o sucesso local, como visto na Cachaçaria Beba e Babe, que venceu um festival de botecos da cidade em 2012, provando que seu comprometimento com a comunidade vai além da política.

Demarchi demonstrou satisfeito com a parceria junto ao prefeito. “Graças a Deus, essa parceria deu frutos, e estou seguro de que ela continuará prosperando”, concluiu.