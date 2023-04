Oferta relâmpago nas Lojas Kacyumara: 50% de desconto em todo setor de tapetes da marca Niazitex

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para quem está interessado em renovar seus ambientes essa pode ser uma ótima oportunidade de economizar, as Lojas Kacyumara estão promovendo oferta relâmpago no setor de tapetes da marca Niazetex, que é válida somente no dia de hoje (11/04).

Disponível nas 7 unidades da rede, a oferta conta com diversos modelos, estampas e tamanhos todos com 50% de desconto.



As quantidades são limitadas, por isso o consumidor que busca as melhores oportunidades deve visitar a loja no início da promoção, já que o volume desses produtos é finito. Lembrando que a unidade de Americana Matriz fica aberta até as 20h.

As unidades possuem estacionamento próprio e oferecem parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas

