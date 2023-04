Prefeito de Americana se encontra com governador e apresenta demandas para asfalto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), esteve na manhã desta terça-feira (11) em Campinas, onde se encontrou com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Durante a reunião, o governador anunciou recursos para obras de melhoria na infraestrutura viária e para um centro de ciência e tecnologia para desenvolvimento do agronegócio que funcionará dentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Chico Sardelli aproveitou a oportunidade para apresentar demandas de Americana ao governador. Em entrevista ao Portal de Americana, o prefeito destacou que o pedido ao chefe do executivo estadual foi na área de infraestrutura, relacionadas ao recapeamento e pavimentação de vias.



“Tive a oportunidade de conversar rapidamente com o governador Tarcísio hoje durante o início de uma obra na cidade de Campinas. Reforcei algumas demandas de Americana em relação a obras de infraestrutura, principalmente de recapeamento e pavimentação, e tenho certeza que conseguiremos firmar parcerias importantes para nossa cidade em breve”, afirmou o prefeito.

A reunião entre o prefeito de Americana e o governador do Estado é mais uma ação do governo municipal em busca de investimentos e melhorias para a cidade. Chico Sardelli tem se dedicado a estreitar o diálogo com as autoridades estaduais e federais para garantir recursos e projetos que contribuam para o desenvolvimento.

